Ансамбль почтамта на Мясницкой восстановят полностью

Ансамбль почтамта на Мясницкой восстановят полностью
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Реставрационные работы рассчитаны на пять лет

Московский Императорский почтамт, построенный в начале 20 века на Мясницкой улице, скоро вновь будет радовать своим великолепием жителей и гостей столицы. Реставраторы уже приступили к восстановительным работам в центральном здании, а через пять лет весь ансамбль, состоящий из 22 сооружений, будет готов для использования.

Три исторических здания, относящиеся к архитектурному комплексу Московского Императорского почтамта, получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты провели инженерное обследование главного корпуса и установили, что оно находится в удовлетворительном состоянии.

В первую очередь, реставраторы приступили к восстановлению уникального стеклянного купола. Он состоит из трех ярусов разного стекла, которое по технологии производства напоминает богемское. По некоторым данным, конструктором этого светового фонаря являлся знаменитый инженер Владимир Шухов. Документального подтверждения этому нет, поэтому специалисты надеются, что реставрационные работы помогут установить историческую правду.

Сейчас нижние стекла уже извлекли. Выяснилось, что они армированные, то есть при повреждении не осыпятся осколками на головы посетителей почтамта. Стекло верхнего яруса другое, его главная задача – рассеивать свет. Сейчас ищут стекольные заводы, которые смогут повторить старинную технологию.

Одновременно идет работа по восстановлению лепнины. К реставрации кровли и фасада планируется приступить в 2023 году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей