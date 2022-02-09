Некоторым очевидцам стало плохо от действий недовольной

Предприимчивая пенсионерка из Тольятти решила разобраться с сотрудниками "Газпрома", которые требовали с нее погашения долга 300 рублей за поставки газа. Вместо слов женщина выбрала более запоминающийся способ – залить весь региональный офис компании фекалиями из бутылки. Видео с инцидентом появилось в телеграм-канале "Типичный Тольятти".

Пенсионерка пришла к сотрудникам организации с мешком, внутри которого были собраны емкости с экскрементами. Она начала поочередно опорожнять их сперва на сотрудников, которые сидели в приемных окнах, затем на пол и стоящую в офисе мебель.Одна из работниц заявила, что женщина даже умудрилась залить ее рабочий компьютер.

Недовольная, в свою очередь, с криками ругалась на представителей компании, уверяя, что те издеваются над ней уже 8 лет.

"Вот я и решила вам оплатить той же монетой", – заявила она.

Во время происшествия в офисе своей очереди на прием ждали около 20 человек. Судя по звукам, которые слышны в видео, от перфоманса пенсионерки некоторым из них стало дурно.