Выставленные жителям Коптева счета за отопление проверят в департаменте ЖКХ Москвы

Население района пожаловалось на повышение платы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы проведет проверку обоснованности начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево Северного административного округа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее жители Коптева начали жаловаться, что в новых платежках за коммунальные услуги сильно повысилась плата за отопление. В Департаменте ЖКХ организовали соответствующую проверку, но напомнили, что ежемесячные платежи за поставленное тепло рассчитываются в зависимости от объема поставленного тепла в прошлом году. А по итогам прошедшего года производится корректировка платежей в соответствии с фактическим объемом тепловой энергии, полученной жилым домом.

Сейчас инспекторы Департамента ЖКХ проверят, насколько частные управляющие компании в Коптеве правильно провели перерасчет.

Ранее сообщалось, что температура батарей в квартирах москвичей зависит от погоды за окном.