Появилось фото надгробного памятника Меркель

Предприимчивые российские бизнесмены прославились в Сети

Сотрудники ритуальной службы в Ивановской области решили пойти на оригинальный ход для повышения популярности собственной конторы. Вместо фотографий давно почивших граждан они нанесли на рекламные надгробия лица еще живых политиков – экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа. Фото памятников опубликовал телеграм-канал URA.RU.

При этом имена "почивших" предприимчивые бизнесмены решили заменить на случайные. Меркель в России прозвали Меркуловой Ангелиной, Обама стал Шамриным Анатолием, а Трампу подходящее имя придумать не смогли. В комментариях упущение исправили читатели, которые предложили указать на плите имя Трампов Борис Джонсович.

Публика отреагировала на инициативу российских ритуальщиков неоднозначно. Кто-то посмеялся, кто-то, напротив, заявил, что это является "позорищем". 

"Днище", "В целом, показывает наш уровень", "В смысле? Все правильно. Этих чертей врагов надо подготавливать", – написали под публикацией.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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