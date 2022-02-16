Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании на востоке Москвы

Полиция задержала подозреваемых в изнасиловании на востоке Москвы
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Необходимые экспертизы назначены

Московские следователи ведут уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании женщины на Вешняковской улице в Москве. Потерпевшая их уже опознала.

Преступление произошло вечером в воскресенье, 13 февраля. Двое пьяных напали на улице на женщину и, угрожая физической расправой, изнасиловали ее. Крики о помощи услышали прохожие. Они вызвали полицию.

Правоохранители задержали на месте преступления двух мужчин 29 и 40 лет. На очной ставке потерпевшая опознала насильников. В отношении задержанных открыто уголовное дела по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц).

"Назначены необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается",

– сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

Источник: СК РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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