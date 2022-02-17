Мосгордума поддержала инициативу Собянина о бесплатном посещении природных территорий

Предложение будет передано в Госдуму

Вход на особо охраняемые природные территории (ООПТ) должен быть бесплатным. С этим согласились депутаты Мосгордумы. На пленарном заседании они постановили внести в нижнюю палату парламента РФ законопроект, отменяющий возможность устанавливать плату за посещение ООПТ.

На уровне Москвы такая норма действует с 2020 года. Но она распространяется только на природные территории регионального значения. Между тем, в столице есть особо охраняемые природные территории федерального значения - это Главный ботанический сад РАН и национальный парк "Лосиный остров". Если руководствоваться действующим законодательством, за посещение этих территорий можно взимать плату.

"Чтобы создать единые правила на территории Москвы, сохранить свободный проход, мэр Москвы Сергей Собянин предложил этот пункт (– о возможности взимания платы за вход) в законе отменить", -

– пояснила руководитель постоянного депутатского объединения "Моя Москва", председатель комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Содержание и развитие федеральных ООПТ при этом не пострадает, уверены в столичном парламенте: это может быть обеспечено за счет других источников финансирования, в том числе путем организации просветительских, экскурсионных, развлекательных и иных платных услуг, передает агентство городских новостей "Москва".

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, сейчас федеральным законодательством предусмотрена возможность введения платы за посещение ООПТ с граждан, которые там не проживают. При этом стоимость входного билета в парк, сад, заповедник федерального значения устанавливается ФГБУ, а на объекты регионального уровня – местными властями. Таким образом, порой получается, что на одни природные территории проход бесплатный, а за прогулку по другим надо платить.

В связи с этим Москва предлагает уравнять ситуации, отменив один из пунктов ФЗ "Об ООПТ" от 1995 года.

Депутаты МГД инициативу Собянина поддержали.