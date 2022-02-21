Проект о праве ФНС блокировать имущество ИП и юрлиц рассмотрит экспертный совет

Проект о праве ФНС блокировать имущество ИП и юрлиц рассмотрит экспертный совет
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Законодательная инициатива вызвала беспокойство бизнесменов

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ". Нововведения будут касаться изменений в порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика. Заседание экспертного совета назначено на 24 февраля в 14:00 по Москве. 

Законопроект будет обсужден в широком формате из-за обеспокоенности представителей бизнеса – подобное поручение отдал председатель ГД Вячеслав Володин. Законодательную инициативу изучат представители правительства, ФНС, уполномоченные по правам предпринимателей, бизнес-объединения и эксперты. 

"После этого комитет сформирует свою позицию и направит ее председателю Государственной Думы", – рассказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

В Экспертный совет войдут представители бизнеса, деловых объединений, Минфина РФ и ФНС. 

В связи с возникшей необходимостью провести обсуждение законопроекта до первого чтения он не был включен в календарь законопроектной работы Государственной Думы на март.

Роман ИГНАТОВ
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