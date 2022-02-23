В мероприятии приняла участие руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова

Сегодня, 23 февраля, в Москве в честь Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к памятнику Александра Суворова. Около ста молодых москвичей приняли участие в памятной акции.

Как передает АГН "Москва", цветы к мемориалу вместе с молодежью возложила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Она отметила, что участники акции сами выступили с такой инициативой.

"Мы гордимся героическими страницами истории и великими подвигами наших воинов", – подчеркнула она.

Драгунова напомнила, что президент России Владимир Путин во время своего обращения к народу говорил про великого полководца Александра Суворова, который прославился не только благодаря своей выдержке и храбрости, но и заботе о солдатах и верности Родине.

В целях соблюдения мер противодействия распространению коронавирусной инфекции цветы к мемориалу участники акции подносили маленькими группами.