Стоимость продукции в начале лета стабилизируется

Сезонный урожай овощей на полках в магазинах уже закончился, поэтому на смену пришла импортная продукция. Из-за этого цены на некоторые позиции возросли, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

К примеру, изменились ценники на капусту, морковь и лук, поскольку собранных с открытого грунта плодов на складах уже нет. В торговые точки в начале марта начала поступать продукция, выращенная в тепличных условиях, которые требуют более высоких затрат по сравнению с обычным способом выращивания. Рост цены на картошку из-за этого усилился с 2% до 17%.

"Также увеличивается доля импорта из Турции, Китая, что также оказывает влияние на уровень цен", – отметил Немерюк.

По его словам, в сложившейся ситуации ключевой задачей должно стать создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок. Он отметил, что меры, предпринимаемые по ограничению роста цен, помогут сбалансировать рынок в июне этого года, когда в магазины начнут поступать первые урожаи с южных регионов.

Глава столичного департамента торговли рассказал, что сейчас в Москве действуют 22 сельскохозяйственных рынка с более 5,6 тыс торговых мест, организовано более 120 ярмарок, где торговать можно на 3 тыс мест.