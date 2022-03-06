Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира

Российский союз ректоров выразил надежду на скорейшее наступление мира
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Под публичным обращением подписались почти 150 научных деятелей

Российский союз ректоров обратился к коллегам. В документе отмечается, что сейчас в сложившихся обстоятельствах очень важно поддержать российскую армию.

В обращении сказано, что решение России начать спецоперацию на Украине связано с намерением защитить собственную страну от внешнего посягательства и нарастающих военных угроз, а также завершить восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса.

"Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах", – написано в сообщении.

Российский союз ректоров призвал оказать поддержку стране, российской армии, а также президенту, который принял, вероятно, самое сложное и выстраданное решение в своей жизни. 

Они отметили, что в такое время важно не забывать о ключевых задачах российского образования: вести учебных процесс, воспитывать у молодежи патриотизм и стремление помогать Родине.

"Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего Президента, своим примером укрепляя в молодёжи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира", – подытожили в РСР. 

Под документом оставили подпись почти 150 ректоров российских вузов. 

Источник: Российский союз ректоров ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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