WhatsApp продолжит работу на территории России без ограничений

В случае признания продуктов компании Meta экстремистскими наказывать простых граждан за их использование не будут. Об этом сказал прокурор во время заседания в Тверском суде по делу организации, передает Life.

Если россияне будут использовать Instagram и Facebook, то ни к какой ответственности их привлекать не станут. Ограничения коснуться только коммерческой деятельности Meta, отмечает телеканал "360".