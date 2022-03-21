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В случае признания продуктов компании Meta экстремистскими наказывать простых граждан за их использование не будут. Об этом сказал прокурор во время заседания в Тверском суде по делу организации, передает Life.
Если россияне будут использовать Instagram и Facebook, то ни к какой ответственности их привлекать не станут. Ограничения коснуться только коммерческой деятельности Meta, отмечает телеканал "360".
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