Подросток решил просто поиграть

В подмосковном Нахабино местные жители сфотографировали ребенка, который свесил ноги с общедомового балкона на предпоследнем этаже. По словам очевидцев, так мальчик решил поиграть с камушками.

К счастью, выходка ребенка к печальным последствиям не привела. Он смог успешно слезть с ограждения. Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в подобных ситуациях лучше сразу звонить в службу спасения для предотвращения несчастных случаев.