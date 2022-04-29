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В подмосковном Нахабино местные жители сфотографировали ребенка, который свесил ноги с общедомового балкона на предпоследнем этаже. По словам очевидцев, так мальчик решил поиграть с камушками.
К счастью, выходка ребенка к печальным последствиям не привела. Он смог успешно слезть с ограждения. Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в подобных ситуациях лучше сразу звонить в службу спасения для предотвращения несчастных случаев.
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