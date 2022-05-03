Турки назвали десять правил общения с русскими

Турки назвали десять правил общения с русскими
Фото: pixabay.com
В противном случае людей можно обидеть

У российского народа, как и любого другого, есть собственные правила общения друг с другом – это могут быть определенные традиции, обычаи и суеверия. Турецкое издание Medya Gunlugu рассказало, как надо вести себя с русскими, чтобы не обидеть.

1. Снимать обувь при входе в дом – для многих жителей западных стран подобное правило не совсем привычное. 

2. Не ходить в гости без презента. К примеру, можно принести что-то к чаю, либо небольшой подарок хояевам. Если визит намечен на вечер, то лучше поинтересоваться, не стоит ли гостям чего-то докупить.

3. Не дарить четное количество цветов. Турецкое издание напоминает, что в России столько приносят только на могилы.

4. Не пожимать руку через порог. Однако, пишут турки, никакого объяснения этому нет – просто негласное правило.

5. Если после ухода из дома что-то забыли и вернулись – нужно обязательно посмотреть в зеркало. 

6. Лучше не возвращать долг после полуночи и вообще не выполнять никаких операций по переводу денег, поскольку в России это плохая примета.

7. Издание пишет, что во время приглашения на ночевку в дом к русским нужно обязательно брать ночную одежду, поскольку русские не одобрят, если в постель будут ложиться в уличном наряде. 

8. Если во время застолья больше не хотите выпивать, то ни в коем случае нельзя держать бокал пустым – иначе его обязательно наполнят, и отказать хозяевам не выйдет. 

9. С русскими бабушками спорить нельзя – только улыбаться, кивать и пытаться угодить, поскольку пожилые женщины в России имеют право говорить что угодно.

10. Нужно также обязательно произносить как можно больше тостов – это обязательно оценят все русские за столом. 

Источник: Medya Gunlugu ✓ Надежный источник
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