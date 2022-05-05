Экстрасенс назвал два самых тяжелых для России месяца

Экстрасенс назвал два самых тяжелых для России месяца
Фото: pixabay.com
После этого наступят хорошие времена

Участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев поделился своим прогнозом на будущее. Его слова приводит издание StarHit.

По его словам, в ближайшее время россиян ждут трудности. Непростой период придется на май – с 8 по 21 числа. На фоне грядущего, считает он, народ должен объединиться. 

Он не видит, что в конце лета Россия столкнется с голодом и дефецитом продуктов – с полок исчезнут некоторые товары, но серьезных проблем можно не ожидать.

Самыми тяжелыми и агрессивными месяцами для страны будут июль и сентябрь. В чем именно это будет заключаться экстрасенс не пояснил, однако отметил, что потом жизнь будет постепенно налаживаться. 

"Конечно, это испытание, и мы должны пройти его. Через 2-3 года постепенно выйдем из трудностей. Если говорить о ближайшем времени, то удачный период для России – это конец 2022 года", – сообщил Рзаев.

Недружественные страны, по его словам, позже начнут снимать с России санкции, введенные после начала спецоперации, хотя это коснется не всех ограничений. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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