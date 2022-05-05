СБУ сообщила о задержании украинского блогера Шария

Ни жена, ни адвокат новость не подтвердили

Служба безопасности Украины сообщила, что смогла задержать блогера Анатолия Шария, пребывающего последнее время в Испании. Его подозревают в госизмене.

Украинская сторона заявила, что задержание Шария является свидетельством того, что "каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание", передает телеканал "360".

При этом адвокат блогера в беседе со "Звездой" рассказала, что о задержании подопечного ей ничего не известно – она регулярно выходит с ним на связь. После новости в Telegram-канале блогера появилась новая запись – репост публикации с канала его жены, которая также никак не отреагировала на заявление СБУ.  

Источник: СБУ • Требует проверки
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