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Служба безопасности Украины сообщила, что смогла задержать блогера Анатолия Шария, пребывающего последнее время в Испании. Его подозревают в госизмене.
Украинская сторона заявила, что задержание Шария является свидетельством того, что "каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание", передает телеканал "360".
При этом адвокат блогера в беседе со "Звездой" рассказала, что о задержании подопечного ей ничего не известно – она регулярно выходит с ним на связь. После новости в Telegram-канале блогера появилась новая запись – репост публикации с канала его жены, которая также никак не отреагировала на заявление СБУ.
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