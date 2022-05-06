Шарий после освобождения показал пальцами запрещенный знак

Шарий после освобождения показал пальцами запрещенный знак
Кадр YouTube.com
Он уверен, что ему пытается отомстить президент Украины

Известный блогер Анатолий Шарий после задержания в Испании был выпущен под подписку о невыезде. Сейчас он ждет судебного решение об экстрации. После выхода из полиции с ним удалось пообщаться сотрудникам "Известий". 

Шарий рассказал, как он относится к своему задержанию. По его словам, о произошедшем лучше почитать в украинских СМИ, поскольку "они врать не будут". 

Блогер убежден, что его задержание – прямая месть Владимира Зеленского за критику. Он пошутил, что для его поимки пришлось организовать специальную операцию: высматривать с вертолета и вынюхивать собаками. 

Дальше, рассказал он, планирует "поесть что-то вкусное, выпить Coca-Cola, посмотреть сериал и последить за новостями". В конце беседы Шарий на камеру показал победоносный знак "V" и произнес "Viva, Испания", передает "Пятый канал". 

Напомним, после начала спецоперации на Украине ее главными символами стали латинские буквы V и Z, которые были нарисованы белой краской на военной технике. Из-за этого в некоторых странах Европы символы в контекте использования поддержки действий России оказались под запретом. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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