Он уверен, что ему пытается отомстить президент Украины

Известный блогер Анатолий Шарий после задержания в Испании был выпущен под подписку о невыезде. Сейчас он ждет судебного решение об экстрации. После выхода из полиции с ним удалось пообщаться сотрудникам "Известий".

Шарий рассказал, как он относится к своему задержанию. По его словам, о произошедшем лучше почитать в украинских СМИ, поскольку "они врать не будут".

Блогер убежден, что его задержание – прямая месть Владимира Зеленского за критику. Он пошутил, что для его поимки пришлось организовать специальную операцию: высматривать с вертолета и вынюхивать собаками.

Дальше, рассказал он, планирует "поесть что-то вкусное, выпить Coca-Cola, посмотреть сериал и последить за новостями". В конце беседы Шарий на камеру показал победоносный знак "V" и произнес "Viva, Испания", передает "Пятый канал".

Напомним, после начала спецоперации на Украине ее главными символами стали латинские буквы V и Z, которые были нарисованы белой краской на военной технике. Из-за этого в некоторых странах Европы символы в контекте использования поддержки действий России оказались под запретом.