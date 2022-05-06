Мэр показал самые ценные военные документы

Сергей Собянин подвел промежуточные итоги проекта "Москва – с заботой об истории", который начал работу три года назад, чтобы поспособствовать сохранению семейных архивов, посвященным победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Все жители столицы могли через офисы "Мои документы" передать важные свидетельства тех времен – это фронтовые письма, фотографии, ордена, медали и другие вещи своих дедов. Реставрацией полученных предметов занимались специалисты Главного архивного управления Москвы.

"Были сомнения, требуется ли эта услуга москвичам? Но теперь можно сказать, что реальность превзошла наши ожидания. За это время жители города передали в Главархив 10,8 тыс. документов и предметов времен Великой Отечественной войны", – отметил мэр.

Документы, переданные москвичами, переводят в электронный формат и размещают на специальном сайте – виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Ознакомиться с экспонатами может каждый желающий.

Трем семейным реликвиям военного времени присвоили статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы. Это макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года, фотоальбом 80-го гвардейского минометного полка и карты Генерального штаба Красной Армии. Они представляют важную историческую ценность.

Экспозиции проекта "Москва – с заботой об истории" работают в нескольких столичных центрах госуслуг.