Причины смерти не сообщили

Известный писатель-фантаст Сергей Дьяченко ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его супруга.

Его не стало на 78-ом году жизни. Причины и обстоятельства смерти родные не стали раскрывать.

Среди наиболее известных работ писателя – трилогия "Ведьмин век", дилогия Vita Nostra, цикл "Скитальцы" и сценарий к фильму "Обитаемый остров", передает РИА ФАН.

Дьяченко родился в Киеве, в 2009-ом переехал в Москву. С 2013 года он проживал в США.