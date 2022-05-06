Умер популярный украинский писатель Дьяченко

Умер популярный украинский писатель Дьяченко
Фото: pixabay.com
Причины смерти не сообщили

Известный писатель-фантаст Сергей Дьяченко ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его супруга.

Его не стало на 78-ом году жизни. Причины и обстоятельства смерти родные не стали раскрывать.

Среди наиболее известных работ писателя – трилогия "Ведьмин век", дилогия Vita Nostra, цикл "Скитальцы" и сценарий к фильму "Обитаемый остров", передает РИА ФАН

Дьяченко родился в Киеве, в 2009-ом переехал в Москву. С 2013 года он проживал в США. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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