В советском фильме нашли предсказание об окончании войны

В советском фильме нашли предсказание об окончании войны
Фото: Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Народ верил, что это случится весной

Актер Станислав Садальский на своей странице в ЖЖ рассказал, что во время просмотра советской картины "В 6 часов вечера после войны" обратил внимание на необычную деталь в одном кадре, которая его удивила. 

Артист продемонстрировал отрывок, на котором запечатлены Марина Ладынина, которая в первый послевоенный вечер выходит на Каменный мост – погода стоит весенняя, а в руках актриса держит букет сирени. Садальский напомнил, что кусты зацветают только в мае.

Он подчеркнул, что сцена была снята еще в годы войны – в 1944-ом. И победный салют над Москвой запечатлели еще раньше – в 1943-ем. 

"Как они угадали, что это, если не пророчество?", – задался вопросом актер.

Садальский напомнил, что производство картины происходило в периоды сражений, гибели людей. До премьеры не дожил сценарист фильма Виктор Гусев. Но народ верил, что победа близка – и произойдет она неминуемо тогда, когда вокруг все будет цвести. 

Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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