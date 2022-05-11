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Актер Станислав Садальский на своей странице в ЖЖ рассказал, что во время просмотра советской картины "В 6 часов вечера после войны" обратил внимание на необычную деталь в одном кадре, которая его удивила.
Артист продемонстрировал отрывок, на котором запечатлены Марина Ладынина, которая в первый послевоенный вечер выходит на Каменный мост – погода стоит весенняя, а в руках актриса держит букет сирени. Садальский напомнил, что кусты зацветают только в мае.
Он подчеркнул, что сцена была снята еще в годы войны – в 1944-ом. И победный салют над Москвой запечатлели еще раньше – в 1943-ем.
"Как они угадали, что это, если не пророчество?", – задался вопросом актер.
Садальский напомнил, что производство картины происходило в периоды сражений, гибели людей. До премьеры не дожил сценарист фильма Виктор Гусев. Но народ верил, что победа близка – и произойдет она неминуемо тогда, когда вокруг все будет цвести.
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