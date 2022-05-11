Кислая структура вещества способна серьезно навреить вещам

Уксус является незаменимым средством в доме у многих хозяек, которые стараются избежать использования вредной бытовой химии. Убрка с ним становится более эффективной, однако при неправильном использовании способно нанести мебели и другим вещам непоправимый вред.

Средство разрушает структуру натурального камня. Поэтому его не следует использовать на поверхностях из гранита или мрамора. Вместо этого лучше мыть раствором из воды и мыла.

Деревянные полы с герметиком протирать уксусом тоже не стоит. В воске, который обычно используют для герметизации, содержится вещество, которое разрушается от воздействия кислой среды. Из-за такой уборки полы могут рассыпаться, и на ремонт придется потратить крупную сумму денег.

Ковры из натуральной шерсти лучше не мыть с добавлением уксуса. Высокая кислотность способна навредить качеству волокон. Средство также не подойдет для уборки экранов телевизоров и ноутбуков, поскольку так может стираться специальное защитное покрытие.

Кухонные ножи мыть уксусом тоже не следует, поскольку это спровоцирует появление на них коррозии. Это же касается предметов из чугуна и аллюминия.