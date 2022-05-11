Жителей Подмосковья предупредили о плановом отключении горячей воды

Работы начнутся с 1 июня

Для проведения ремонтных работ на котельных в Подмосковье со следующего месяца начнут планово отключать подачу горячей воды. Об этом сообщает сайт Правительства Московской области.

Меры ежегодно проводят в регионе после окончания отопительного сезона для подготовки к осенне-зимнему периоду. Всех жителей заранее предупредят об отключениях по электронной почте или в Telegram, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Все работы продлятся до конца августа, отключения будут происходить максимум на 14 календарных дней. 

Источник: Правительство МО ✓ Надежный источник
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