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Для проведения ремонтных работ на котельных в Подмосковье со следующего месяца начнут планово отключать подачу горячей воды. Об этом сообщает сайт Правительства Московской области.
Меры ежегодно проводят в регионе после окончания отопительного сезона для подготовки к осенне-зимнему периоду. Всех жителей заранее предупредят об отключениях по электронной почте или в Telegram, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Все работы продлятся до конца августа, отключения будут происходить максимум на 14 календарных дней.
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