По ее словам, есть два вида сладких десертов

Для того, чтобы сбрасывать вес, окончательно отказываться от сладостей не обязательно. Методом поделилась врач-эдокринолог Ольга Павлова, пишет "Вечерняя Москва".

По ее словам, есть два вида сладких блюд: те, которые состоят из сахара и белой муки и те, которые делают на сахарозаменителях и альтернативных видах муки.

Первый тип можно оставить в рационе, если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, но употреблять их в малых количествах. Такой шаг могут себе смело позволить люди до 25 лет. При этом важно следовать ключевому правилу: съедать до приема сладкого белок и клетчатку. Больным диабетам от продуктов с сахаром и на белой муке лучше отказаться совсем.

Второй тип подходит всем: и здоровым людям, и пациентам с диабетом. Сладости на стевии, эритризоле, кукурузной, гречневой или полбяной муке не приведут к резкому повышению уровня сахара в крови, а следовательно – не будут способствовать повышению веса, если правильно вписывать их в дневной калораж.