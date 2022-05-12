Существуют более щадащие методы борьбы с сединой

Трихолог Ирина Кулакова рассказала, почему седые волосы нельзя вырывать. По ее словам, привычка может привести к появлению проплешин на голове, поскольку из-за процедуры может нарушиться работа волосяной луковицы.

Появление седины связано с меньшей выработкой меланина в организме с годами. Волосы перестают получать достаточное количество пигмента, из-за чего приобретают белый цвет.

Многие девушки пытаются решить проблему быстро и эффективно – выдернуть поседевший волосок, чтобы не прибегать к услугам по окрашиванию. Однако есть другие, более безопасные способы.

Врач рассказала, что избавиться быстро от седых волосков, если их совсем немного, можно с помощью ножниц – аккуратно подрезать их под корень, чтобы не навредить волосяной луковице.

Решить проблему седины можно и народными методами. Например – пользоваться ополаскивателем на основе чая.

Также существуют различные маскирующие спреи, которые помогут скрыть проблему быстро – их эффект сохраниться до следующего мытья волос.