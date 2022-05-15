Ученые нашли объяснение странным снам

Ученые нашли объяснение странным снам
Фото: pixabay.com
Они генерируются благодаря отдельным воспоминаниям

Во сне многие люди часто видят рандомный набор образов и событий, которые редко можно объединить друг с другом по смыслу. Как выяснили швейцарские ученые, этому есть объяснение.

Значение сна для усвоения информации, развития памяти и обучаемости является крайне важным. По данным специалистов Бернского университета, странные сновидения помогают мозгу обучаться. 

Ночью фазы сна чередуются между собой: не-REM-сон сменяет REM-сон и наоборот. В первой мозг пытается воспроизвести те ощущения, которые испытывал днем. А во втором – происходят внезапные выспышки мозговой активности, которые провоцируют появление ярких сновидений. Благодаря получению новых впечатлений мозг проводит самообучение. 

Ученые уверяют, что странные сны не должны вызывать у человека неоднозначную реакцию – благодаря им мозг упорядочивает полученную ранее информацию. Они генерируются благодаря отдельным воспоминаниям. По словам экспертов, период бодрствования и обе фазы сна представляют собой единый взаимодополняющий процесс обучения человека.

Источник: Life
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей