Они генерируются благодаря отдельным воспоминаниям

Во сне многие люди часто видят рандомный набор образов и событий, которые редко можно объединить друг с другом по смыслу. Как выяснили швейцарские ученые, этому есть объяснение.

Значение сна для усвоения информации, развития памяти и обучаемости является крайне важным. По данным специалистов Бернского университета, странные сновидения помогают мозгу обучаться.

Ночью фазы сна чередуются между собой: не-REM-сон сменяет REM-сон и наоборот. В первой мозг пытается воспроизвести те ощущения, которые испытывал днем. А во втором – происходят внезапные выспышки мозговой активности, которые провоцируют появление ярких сновидений. Благодаря получению новых впечатлений мозг проводит самообучение.

Ученые уверяют, что странные сны не должны вызывать у человека неоднозначную реакцию – благодаря им мозг упорядочивает полученную ранее информацию. Они генерируются благодаря отдельным воспоминаниям. По словам экспертов, период бодрствования и обе фазы сна представляют собой единый взаимодополняющий процесс обучения человека.