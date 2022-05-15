Как пережить отключение горячей воды: пять хитростей

Как пережить отключение горячей воды: пять хитростей
Фото: pixabay.com
Можно даже наведаться в спортзал

Ежегодно в России происходят плановые отключения горячей воды – коммунальщики готовят систему к новому отопительному сезону. Официально такие работы не могут длиться дольше, чем 14 календарных дней. Как пережить этот период, сохранив чистоту и собственный комфорт, рассказал "Рамблер".

1. Купите абонемент в бассейн.

Как правило, в таких заведениях стоят собственные водонагревательные устройства. Поэтому при отключении горячей воды получится не только провести время с пользой для здоровья, но помыться в комфортных условиях.

2. Пойдите в спортзал.

В спортивных залах, как и в общественных бассейнах, всегда есть отдельные душевые для клиентов. 

3. Используйте сухой шампунь.

Регулярное мытье головы из-за отсутствия горячей воды может быть осложнено. Сохранить свежий вид волос способен помочь сухой шампунь – он не обладает чудотворным эффектом, однако способен немного замаскировать жирные локоны.

4. Грейте воду.

Способ не самый комфортный и быстрый, однако он позволит искупаться без особого стресса для организма.

5. Закаляйтесь.

Если все вышеперечисленные методы не подошли, то всегда можно искупаться в холодной воде. Главное – делать это правильно. Закаляться лучше начать постепенно, а не окатывать себя сразу с головы до ног холодной водой. 

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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