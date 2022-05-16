Решение окончательное: "Макдональс" сделал заявление для россиян

Решение окончательное: "Макдональс" сделал заявление для россиян
Фото: ---/dpa/www.globallookpress.com
Компания решила уйти из России

McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России. Об этом сообщает РБК.

Представители компании отметили, что намерены начать процедуру продажи имущества в России. McDonald's проработал на российском рынке 30 лет.

После ухода из России и продажи бизнеса новый владелец не будет иметь права использовать логотип, название и фирменное меню общепита.

Ранее СМИ сообщали, что организания планирует восстановить работу в стране, но под другим брендом. Из-за простоя компания несла убытки более $127 млн. По данным СМИ, планы по открытию намечены к середине июня – весь коллектив будет сохранен.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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