Компания решила уйти из России

McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России. Об этом сообщает РБК.

Представители компании отметили, что намерены начать процедуру продажи имущества в России. McDonald's проработал на российском рынке 30 лет.

После ухода из России и продажи бизнеса новый владелец не будет иметь права использовать логотип, название и фирменное меню общепита.

Ранее СМИ сообщали, что организания планирует восстановить работу в стране, но под другим брендом. Из-за простоя компания несла убытки более $127 млн. По данным СМИ, планы по открытию намечены к середине июня – весь коллектив будет сохранен.