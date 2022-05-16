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Компания McDonald's планирует открыться в России под новым брендом. Об этом сообщил источник в компании в беседе с ТАСС.
По его словам, организация намерена сохранить все рабочие места, договоры с поставщиками, сеть ресторанов и их меню. Он отметил, что 90% поставщиков, сотрудничавших с McDonald's, были из России.
"По факту уйдет только название", – рассказал он.
Напомним, ранее McDonald's сообщил о решении окончательно покинуть российский рынок после простоя работы ресторанов. В компании заявили, что уже начали процедуру продажи своего имущества в стране.
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