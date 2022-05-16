Жители Люберец пожаловались на кирпичи в фонтане вместо воды

За решение проблемы взялась городская администрация

Жители подмосковного поселка Томилино возмутило состояние местного фонтана. Видео с достопримечательностью опубликовали в группе в Telegram.

После старта сезона 30 апреля, фонтан на улице Гоголя начал работу, но не так, как это было изначально задумано. Вода из кранов течет с трудом – и то не из всех, а его чаща захламлена кирпичами, плиткой и прочим мусором. 

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на недовольство жителей уже отреагировали в местной администрации. Информацию о состоянии фонтана передали в управляющую организацию, пообещав сообщить об итогах работы по ремонту к 22 мая.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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