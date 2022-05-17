Официальное лицо подробно рассказала о себе

После ухода Джен Псаки с поста пресс-секретаря Белого дома, на замену пришла Карин Жан-Пьер – 44-летняя американская активистка. В первый же день работы она сделала три заявления, в которых дала понять общественности, какую роль ее кандидатура играет для страны. Ее слова процитировали многие мировые СМИ.

Во время дебютного брифинга Жан-Пьер с трудом скрывала волнение, иногда запинаясь, читая свою речь с листка.

"Мое присутствие на подиуме символизирует несколько случаев "впервые". Я черная, гей, иммигрант – первая по всем трем пунктам на этой позиции", – заявила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что она не смогла бы занять этот пост, если бы не было людей, которые разрушили эти барьеры ранее. Она отдельно отметила, что администрация, собранная Джо Байденом, стала одной из самых разнообразных в современной истории.