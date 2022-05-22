Россию подозревают во вспышке заражений оспой обезьян в Европе

Россию подозревают во вспышке заражений оспой обезьян в Европе
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Инфекцию создавали как биооружие, заявил специалист

Бывший советский микробиолог Канатжан Алибеков заявил в интервью британскому таблоиду The Mirror, что в распространении обезьяньей оспы в Европе может быть русский след. По его словам, до распада СССР рассматривала вирусы оспы в качестве вероятного биологического оружия.

За границей ученый известен как Кеннет Алибек. Он был заместителем руководителя программы СССР по биологическому оружию до 1991 года. По его словам, советские ученые искали "модельные" вирусы, которые можно задействовать для разработки биооружия – одними из них стали различные вариации оспы. В лабораториях тестировали коровью, мышиную, кроличью и обезьянью в качестве модели. 

"Как только бы мы получили положительный результат, потребовалось бы две недели, чтобы провести манипуляции с вирусом оспы и запастись боевым отравляющим веществом", – заявил он.

Однако позже от этой стратегии отказались, поскольку вакцинация позволила практически искоренить распространение оспы в человеческой популяции. При этом ученый уверен, что Минобороны России продолжило работу на основе советских исследований, чтобы в будущем создать биооружие на основе вируса. 

Ранее ВОЗ заявила, что всего в мире выявлено 92 подтвержденных заражения обезьяньей оспой и еще 28 подозрительных случаев. Отличительной чертой распространения инфекции является то, что большинство больных – мужчины, вступающие в отношения с мужчинами.

Источник: The Mirror
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