Мирные переговоры приведут к результату в июне

Астролог Татьяна Лукашевич сделала свой прогноз для России на ближайшие месяцы. По ее словам, вторая половина 2022 года окажется напряженной.

Специалист полагает что в июне между Россией и Украиной начнуть переговоры с более внятным содержимым. Они, в отличие от предыдущих, приведут к более действенным последствиям.

По ее словам, изменения произойдут во всем мире. С президентского поста уйдет Джо Байден из-за своего состояния здоровья. Мировая обстановка приведет к тому, что осень окажется крайне напряженной, заявила она на шоу "На самом деле".

Скептики в ее прогноз не верят, отмечая, что, вероятно, астролог сделала вывод на основе общей ситуации.

Предполагаемый кум Ванги Сергей Косторной напомнил, что провидица предсказывала важное событие для России 22.02.2022. Она заявляла, что весь мир столнется с глобальными изменениями.

Пророчица уверяла, что Россия вырастит мощное славянское государство из бывших стран СНГ. При этом она заявляла, что это может привести к краху Евросоюза.