Он рассказал, что видился с лидером несколько раз

Телеведущий Матье Галле, про которого ходили слухи, будто бы он был тайным любовником Эммануэля Макрона в 2016 году, впервые заговорил про отношения с французским президентом. Он полагает, что против политика просто развернули масштабную программу по дискриминации.

Галле отметил, что действительно несколько раз лично видился с Макроном, когда он был кандидатом в президенты, однако никаких близких отношений между ними не было. На тот момент журналист встречался с 20-летним студентом.

По его мнению, слухи были основаны на проявлениях гомофобии и мизогонии, поскольку в обществе считают, что нормальный гетеросексуальный мужчина не будет строить отношения с женщиной, которая серьезно старше его – разница в возрасте Макрона и его супруги составляет 25 лет.

"Люди будут думать про себя: "Если он скрывает что-то о своей личной жизни, он собирается что-то скрывать от нации"", – заявил Галле.

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона появились во время предвыборной кампании, когда будущий лидер Франции баллотировался на первый срок. По слухам, новость о тайном романе мужа вывела тогда Брижит из себя.

Сейчас жена президента судится из-за заявлений, что она родилась мужчиной, а позже сменила пол – они появились в 2021 году, во время новой президентской кампании.