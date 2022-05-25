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В Подольске разыскивают 15-летнюю Диану Д., которая утром 2 мая ушла из дома – больше туда она не возвращалась. Об этом сообщается в городской группе в "ВКонтакте".
На вид девочке 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Она была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.
При обнаружении ребенка полиция просит сообщить в 112, в дежурную часть УМВД России по Подольску или в дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по городскому округу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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