Главное правило - правильно их хранить

Некоторые продукты можно употреблять даже после того, как официальный срок годности подошел к концу. При правильном хранении они могут быть пригодны для использования

Например, яйца будут годны в течение примерно пяти недель, если хранить их при температуре около 4 градусов Цельсия. Хлеб продержится дополнительные 5-7 дней, если поместить его в сухое и прохладное место. Замарозка позволит увеличить срок хранения на 3-6 месяцев, однако это скажется на вкусовых качествах.

Макароны будут годны еще 1-2 года при хранении в герметичной упаковке, расположенной в сухости и прохладе. Свежая паста будет пригодня для употребления еще около четырех дней, если хранить ее в холодильнике.

Срок хранения сухих завтраков при целостности упаковки продлевается еще на полгода. Это касается и бумажных упаковок с молоком – если срок годности подошел к концу, но целостность коробки не нарушена, его можно открыть еще в течение месяца. После вскрытия в холодильнике продукт хранится еще 7-10 дней.

Закрытый йогурт храниться в холодильнике еще примерно три недели после истечения срока годности. Замороженный – в течение двух месяцев.