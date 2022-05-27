Один из граждан избавлялся от отходов через окно

В подмосковных Химках жители дома №1 на проспекте Мельникова оказались крайне возмущены поведением одного из соседей. Неизвестный стал скидывать со своего балкона использованные туалетные пеленки собаки. Наказать этого человека предложили всем подъездом.

В лифте вывесили объявление о начале квеста "Поймай свинью". Жителям предложили установить личность нарушителя, "ткнуть рылом" в оставленные отходы и пометить опозновательным знаком его дверь, чтобы дать сигнал соседям. В награду пообещали уважение жильцов, ликвидацию мусора, тысячу рублей на телефон и бутылку пива.

Как пояснила юрист Екатерина Нечаева интернет-изданию "Подмосковье сегодня", в таких случаях можно обращаться к участковому. Нарушителя привлекут к административной ответственности за хулиганство.