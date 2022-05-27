"Бабки где?": украинские беженцы не получают пособия от Германии

"Бабки где?": украинские беженцы не получают пособия от Германии
Фото: Roberto Pfeil/dpa/www.globallookpress.com
Некоторые не видели денег с февраля

Беженцы из Украины, которые покинули страну на фоне спецоперации России, заявили, что не получают положенных им выплат в Германии. Об этом они сообщили в специальном чате в Telegram, передает URA.RU.

Некоторые украинцы заявили, что с февраля практически не получали начислений от немецких властей. Кому-то лишь выплатили 200 евро, а кто-то смог получить сразу две выплаты– 400 и 367 евро в начале и конце апреля соответственно. Тех, кому так и не пришла положенная сумма, отстутствие денег в течение продолжительного периода начало смущать.

"У нас на счет не приходило ничего. Мы не настаивали, но сейчас стало интересно, типо "бабки где"?", – поинтересовался один из пользователей.

Кто-то за июнь получил лишь 31 евро на счет. При этом немецкая пресса сообщала, что украинским беженцам будут платить некоторые муниципалитеты по 3,5 тысячи евро. 

Источник: URA.RU
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