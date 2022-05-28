Где живет и как выглядит сейчас бывшая жена Дурова

Где живет и как выглядит сейчас бывшая жена Дурова
Фото: lukomore. org/Global Look Press/www.globallookpress.com
О личной жизни бывшие супруги не распространяются

Бизнесмен Павел Дуров является одной из самых закрытых персон – о его личной жизни наверняка известно очень мало, многую информацию удается добыть журналистам с трудом. Его первой супругой называют Дарью Бондаренко, которая, по слухам, родила ему двоих детей. 

Сечас девушка живет в Испании, в Мадриде и много путешествует. При этом о сыне и дочери она, как и Павел, не распространяется. Часто она бывает в Германии и Италии, иногда приезжает в Россию и родной Санкт-Петербург. 

Дарья отмечает, что в Европе больше чувствует себя чужаком, но отношение европейцев ей нравится. В Петербург она наведывается раз в год – там до сих пор у девушки есть собственная квартира. 

Записей о личной жизни в соцсетях она не делает, публикаций с детьми у нее тоже нет. 

Источник: Life ✓ Надежный источник
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