О личной жизни бывшие супруги не распространяются

Бизнесмен Павел Дуров является одной из самых закрытых персон – о его личной жизни наверняка известно очень мало, многую информацию удается добыть журналистам с трудом. Его первой супругой называют Дарью Бондаренко, которая, по слухам, родила ему двоих детей.

Сечас девушка живет в Испании, в Мадриде и много путешествует. При этом о сыне и дочери она, как и Павел, не распространяется. Часто она бывает в Германии и Италии, иногда приезжает в Россию и родной Санкт-Петербург.

Дарья отмечает, что в Европе больше чувствует себя чужаком, но отношение европейцев ей нравится. В Петербург она наведывается раз в год – там до сих пор у девушки есть собственная квартира.

Записей о личной жизни в соцсетях она не делает, публикаций с детьми у нее тоже нет.