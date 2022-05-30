Нна птиц чучело произвело меньшее впечатление

Один из жителей Талдомского горокруга придумал интересный способ отпугивать птиц от своего огорода – мужчина установил необычного вида пугало. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале Ксении Собчак.

Теперь на участке красуется человеческая мумия, которая удивительным образом похожа на настоящую. У некоторых соседей она вызывает чувство ужаса.

"Так и до инфаркта не далеко", – пишет знаменитость.

Агроном Алла Кочанова рассказала, что птицам внешний вид чучела безразличен – главное, чтобы оно не было статичным и создавало впечатление присутствия человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".