Дачник придумал оригинальный способ защитить огород и перепугал соседей

Нна птиц чучело произвело меньшее впечатление

Один из жителей Талдомского горокруга придумал интересный способ отпугивать птиц от своего огорода – мужчина установил необычного вида пугало. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале Ксении Собчак. 

Теперь на участке красуется человеческая мумия, которая удивительным образом похожа на настоящую. У некоторых соседей она вызывает чувство ужаса.

"Так и до инфаркта не далеко", – пишет знаменитость.

Агроном Алла Кочанова рассказала, что птицам внешний вид чучела безразличен – главное, чтобы оно не было статичным и создавало впечатление присутствия человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Telegram
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