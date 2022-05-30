Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Один из жителей Талдомского горокруга придумал интересный способ отпугивать птиц от своего огорода – мужчина установил необычного вида пугало. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале Ксении Собчак.
Теперь на участке красуется человеческая мумия, которая удивительным образом похожа на настоящую. У некоторых соседей она вызывает чувство ужаса.
"Так и до инфаркта не далеко", – пишет знаменитость.
Агроном Алла Кочанова рассказала, что птицам внешний вид чучела безразличен – главное, чтобы оно не было статичным и создавало впечатление присутствия человека, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
О планах Пекина разузнали американские журналисты