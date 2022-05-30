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В Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в местных лесах уже выросли ложные опята – это ядовитые грибы, которые по внешнему виду и месту произрастания схожи со съедобными опятами.
В это сезоне они появились на 1,5 месяца раньше положенного. Чаще всего их можно заметить на пнях, поваленных деревьях, стволах и выступающих корнях.
От съедобных они отличаются отсутствием кольца на ножке. Отдельные виды могут выделяться окраской шляпки, цветовой пластиной и местом роста, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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