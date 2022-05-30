Российские вертолеты "отомстили" отдыхающим в Луганской области - видео

Российские вертолеты "отомстили" отдыхающим в Луганской области - видео
Фото: Chen Cheng/Xinhua/www.globallookpress.com
Публика пришла в восторг от мастерства пилотов

Погода в Алчевске Луганской области в последнее время довольно жаркая – днем температура доходит до 30 градусов, из-за чего местные жители ходят отдыхать к пруду. Такой досуг, судя по всему, вызвал легкую зависть у российских солдат, которые патрулировали территорию на разведывательных вертолетах Ка-52. 

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал News.ru, видно, что один из пилотов, заметив отдыхающих, стал плавно спускаться к воде. Он медленно и крайне низко подлетал к пляжу, после чего сделал резкий выворот руля – в результате местных жителей окатило волной. Маневр пилота привел их в восторг.

"Гля че творит", – кричали они, смеясь, на видео. 

Второй российский вертолет просто пролетел мимо, после чего они вдвоем улетели продолжать патрулирование. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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