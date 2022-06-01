Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Пользователи соцсетей сообщили о том, что над зданием правительства Томской области появился флаг Сербии – кто-то перепутал правильное расположение российского триколора на флагштоке, пишет Telegram-канал "Сибирь Медиа".
Напомним, государственные символы обеих стран, по сути, очень похожи – разница лишь в расположении цветов. Если у России флаг бело-сине-красный, то у Сербии – красно-сине-белый с гербом.
Народ произошедший казус рассмешил. Другие, напротив, возмутились. А кто-то и вовсе увидел в этом особый смысл.
"На всякий случай оставлю это здесь: наука о флагах, вексиллология, объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в военном конфликте", – написал один из комментаторов.
После возмущения в соцсетях правительство поменяло расположение флага на правильное.
Ранее похожая ситуация произошла в Волгоградской области. В День района одну из местных администраций украсили перевернутым триколором.
О планах Пекина разузнали американские журналисты