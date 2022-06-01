Над правительством Томской области вывесили флаг другой страны - фото

Над правительством Томской области вывесили флаг другой страны - фото
Фото: pixabay.com
Некоторые увидели в этом тайный смысл

Пользователи соцсетей сообщили о том, что над зданием правительства Томской области появился флаг Сербии – кто-то перепутал правильное расположение российского триколора на флагштоке, пишет Telegram-канал "Сибирь Медиа". 

Напомним, государственные символы обеих стран, по сути, очень похожи – разница лишь в расположении цветов. Если у России флаг бело-сине-красный, то у Сербии – красно-сине-белый с гербом. 

Народ произошедший казус рассмешил. Другие, напротив, возмутились. А кто-то и вовсе увидел в этом особый смысл.

"На всякий случай оставлю это здесь: наука о флагах, вексиллология, объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в военном конфликте", – написал один из комментаторов. 

После возмущения в соцсетях правительство поменяло расположение флага на правильное. 

Ранее похожая ситуация произошла в Волгоградской области. В День района одну из местных администраций украсили перевернутым триколором. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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