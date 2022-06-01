IKEA частично возобновила работу в России

Об полном открытии тоговых точек пока речи не идет

Шведская мебельная сеть IKEA сообщила о возобновлении работы отделов обмена и возврата товаров в магазинах с 1 июня. Об этом говорится на сайте компании. 

Пункты будут открыты со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также Центр по поддержке клиентов снова будет доступен ежедневно с 8 утра до 9 вечера по местному времени. 

Как передает URA.RU, пока дозвониться в клиентский сервис не выходит, робот на линии лишь сообщает о том, что пункты обмена и возврата товаров открылись. 

IKEA приостановила работу магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. В компании объясняли решение трудностями с логистикой, при этом сеть испытывала перебои с поставками последние два года из-за пандемии коронавируса. 

Источник: IKEA ✓ Надежный источник
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