Об полном открытии тоговых точек пока речи не идет

Шведская мебельная сеть IKEA сообщила о возобновлении работы отделов обмена и возврата товаров в магазинах с 1 июня. Об этом говорится на сайте компании.

Пункты будут открыты со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Также Центр по поддержке клиентов снова будет доступен ежедневно с 8 утра до 9 вечера по местному времени.

Как передает URA.RU, пока дозвониться в клиентский сервис не выходит, робот на линии лишь сообщает о том, что пункты обмена и возврата товаров открылись.

IKEA приостановила работу магазинов в России на фоне спецоперации на Украине. В компании объясняли решение трудностями с логистикой, при этом сеть испытывала перебои с поставками последние два года из-за пандемии коронавируса.