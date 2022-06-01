Отдых не омрачили мелкие неприятности

Россиянка, котрая ведет блог на "Яндес.Дзене" под названием "Тонкости туризма", поделилась своими впечатлениями от визита в Швейцарию во время спецоперации. По ее словам, ни одного косого взгляда в свою сторону она не заметила.

Туристка рассказала, что приехала в страну в самый лучший момент – когда курс евро стоил 65 рублей. Для оплаты в магазинах она использовала карты с китайской платежной системой UnionPay, которые оформила до своей поездки, однако платеж проходил без проблем примерно в половине случаев.

Она отметила, что никакого негатива в свой адрес не ощутила. Напротив, отношение к россиянам сплошь добродушное.

"Да, в Швейцарии все были приветливы, правда. В Монтре и Вевее даже сердечны: помогали охотно на всех языках найти дорогу", – поделилась она.

При этом, по ее словам, русскоговорящего населения в стране очень много, поэтому если бы они стали косо смотреть, то пришлось бы делать это во все стороны, поскольку русские встречаются на каждом шагу.

Сложности во время путешествия, конечно, есть. Расплатиться российскими карточками действительно нельзя. Где-то приходилось делать это с помощью знакомых, у которых есть европейские карты.

В целом, Швейцария ей понравилась. Альпы напомнили про Уральские горы, хотя трава и более яркого цвета. А Женевское озеро о Мальдивах – как по внешнему виду, так и цене.