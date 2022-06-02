Пророчица уверяла, что мир столкнется с голодом

Матушка Алипия известна своими предсказаниями будущего. Она родилась, по вероятным оценкам, в 1905 году и ближе к пожилому возрасту стала выдавать роковые речи, которые находили свое воплощение спустя время.

Перед Чернобыльской катастрофой она рассказывала о жутких пожарах, которые охватят Украину. За несколько дней до аварии она приходила в Чернобыль и пыталась отвести беду от его жителей с помощью молитвы.

Алипия предсказала и Чеченскую войну. Она говорила, что на Кавказе произойдет конфликт, а русскоязычное население пострадает за веру.

Затем она говорила о голоде, который накроет весь мир. Однако советовала никому из Киева не уезжать, поскольку когда везде не будет продовольствия, в городе наверняка останется хлеб.

Незадолго до своей смерти в 1988 году Матушка заявила, что чувствует страшное дыхание Третьей мировой. По ее словам, тела будут лежать огромными кучами, никто не будет их хоронить. Людям придется перебегать с места на место, горы и холмы распадутся, а мученики будут страдать за веру. Она указывала, что война начнется на Петра и Павла – 12 июля. После этого мир долго будет жить в условиях голода.