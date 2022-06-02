Королева отметила платиновый юбилей правления

Сегодня, 2 июня, в Британии проходит важнейшее для всей страны событие. Подданные королевства на широкую ногу отмечают официальный день рождения своей правительницы. Стоит отметить, что главной звездой торжества стал правнук Елизаветы, который устроил форменную истерику.



Любопытно, что сегодняшняя дата – 2 июня – на самом деле не имеет отношение к дню, когда на свет появилась будущая королева Великобритании. Елизавета родилась 21 апреля. Однако, согласно традициям, все дни рождения монархов празднуют именно летом.

Таким образом, в погожий летний день британцы поздравили свою королеву с 96-м днем рождения и 70-летним юбилеем правления. В эту дату настоящий фурор произвел правнук Елизаветы принц Луи. Венценосный отпрыск принца Уильяма и Кейт Миддлтон явно был не в восторге от происходящего.

Молодой человек всячески кривлялся, затыкал уши руками, орал и демонстрировал свое недовольство. Впрочем, учитывая нежный возраст члена королевского семейства, его выходки вызвали лишь умиление у присутствовавших.