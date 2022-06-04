Каждый из призеров получит по несколько миллионов рублей

В Москве подвели итоги конкурса "Витрины Победы" по лучшему оформлению столичных заведений к празднованию 9 Мая. Названия организаций-победителей Сергей Собянин озвучил в своем блоге.

В номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" победил "Цветы и куклы" на Большой Татарской. Среди сетевых торговых точек победу забрал "Московский дом книги". Самым нарядным ко Дню Победы среди торговых центров признали ТРЦ "Щелковский".

Награду "Лучшее оформление предприятия общественного питания" забрал ресторанный дом "Булошная" на Лялином переулке. А среди предприятий сферы услуг победил "Салон & Ателье".

Всего в конкурсе приняли участие 386 предприятий торговли, общепита и сферы услуг. Из них жюри отобрало 100, за которые потом голосовали москвичи. Оценивало результаты оформления к празднику около 130 тысяч граждан.

"Даже когда наступает пора убирать праздничное украшение, приятные воспоминания о нем надолго остаются в памяти людей", – отметил мэр.

Каждый победитель получит по пять миллионов рублей. За второе место в номинации вручат три миллиона, а за второе два миллиона рублей.