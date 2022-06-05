Еж стал приходить к людям в гости ради кочелей - видео

Еж стал приходить к людям в гости ради кочелей - видео
Фото: pexels.com
Животному явно понравилось веселое занятие

Странный звук с улицы по ночам крайне смущал жителей частного дома, однако при проверке никого на месте не обнаруживалось. Тогда хозяева решили установить камеру, чтобы узнать, кто является злостным ночным нарушителем спокойствия. Оказалось, что к ним каждый раз наведывался еж, чтобы покататься на дверной раме. 

Неожиданный гость оказался настолько милым, что жильцы дома выложили с ним видео в соцсетях. На кадрах питомец катается на деревяшке, радостно дергая задними лапами. Раскачиваться он не умеет, поэтому после окончания поездки просто спрыгнул и ушел по своим делам. 

Что дальше произошло в этой истории – неизвестно. Остается надеяться, что отношения между владельцами дома и питомцем сложились хорошие. 

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