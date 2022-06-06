Россияне остались в восторге от идеи Украины отапливаться навозом

Россияне остались в восторге от идеи Украины отапливаться навозом
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Большинство решило пошутить на эту тему

В последующие 10 лет Украина может полностью отказаться от российского газа – на замену ему придет биотопливо, которое добывают из пищевых отходов и навоза. Такой план озвучил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Россияне остались от идеи в восторге. 

Кто-то полагает, что вместо перехода на новый вид энергоносителей украинская сторона может воровать российский газ, уверяя, что это все последствия эффективной энергореформы. Один из комментаторов посмеялся над тем, что украинцы вообще строят какие-то планы на будущее, пишет URA.RU

"Шел какой-то там год, какой-то там месяц, а укрозадые все грозились отказаться от импорта газа", – пишут пользователи. 

Другой комментатор посоветовал украинцам перейти на горох, чтобы обеспечивать себя топливом в достаточных количествах. В сети напомнили, что планы на переход на биологические ресурсы в отоплении были еще во времена СССР, однако от них отказались как от малоэффективных. В ответ один из пользователей заявил, что если столица Украины переместиться во Львов, то тогда они смогут обеспечить тепло с помощью навоза. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад затягивает конфликт: Путин объяснил "возню" США вокруг военных поставок Украине

Белый дом пытается восполнить потери ВСУ, считают в Кремле

Вашингтон боится возвращения воевавших за Украину американцев на родину

Сейчас преступники проходят боевое обучение на украинской стороне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей