Большинство решило пошутить на эту тему

В последующие 10 лет Украина может полностью отказаться от российского газа – на замену ему придет биотопливо, которое добывают из пищевых отходов и навоза. Такой план озвучил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Россияне остались от идеи в восторге.

Кто-то полагает, что вместо перехода на новый вид энергоносителей украинская сторона может воровать российский газ, уверяя, что это все последствия эффективной энергореформы. Один из комментаторов посмеялся над тем, что украинцы вообще строят какие-то планы на будущее, пишет URA.RU.

"Шел какой-то там год, какой-то там месяц, а укрозадые все грозились отказаться от импорта газа", – пишут пользователи.

Другой комментатор посоветовал украинцам перейти на горох, чтобы обеспечивать себя топливом в достаточных количествах. В сети напомнили, что планы на переход на биологические ресурсы в отоплении были еще во времена СССР, однако от них отказались как от малоэффективных. В ответ один из пользователей заявил, что если столица Украины переместиться во Львов, то тогда они смогут обеспечить тепло с помощью навоза.