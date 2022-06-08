Выбрано новое название для улицы у посольства США в Москве

Выбрано новое название для улицы у посольства США в Москве
Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/www.globallookpress.com
Вариант одобрили почти 45% жителей столицы

Безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка решили назвать "Площадь Донецкой Народной Республики". За такой вариант высказались около 44,7% москвичей, передает сайт мэра Москвы. 

Всего в голосовании приняли участие более 278 тысяч горожан. Дополнительным условием варинта в пользу ДНР было присвоение нового названия еще одной улице или площади в столице в честь ЛНР. 

Вторым по популярности вариантом оказалось наименование "Площадь Защитников Донбасса". За него проголосовали 31,5% москвичей. На третьем месте – "Площадь Героя России Владимира Жоги" с 8,3% голосов, сообщает "Общественная служба новостей". 

Голосование стартовало 30 мая. Идея о выборе нового названия на улице возле посольства США поступила от депутатов Мосгордумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ее поддержал. 

Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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