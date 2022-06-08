Вариант одобрили почти 45% жителей столицы

Безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка решили назвать "Площадь Донецкой Народной Республики". За такой вариант высказались около 44,7% москвичей, передает сайт мэра Москвы.

Всего в голосовании приняли участие более 278 тысяч горожан. Дополнительным условием варинта в пользу ДНР было присвоение нового названия еще одной улице или площади в столице в честь ЛНР.

Вторым по популярности вариантом оказалось наименование "Площадь Защитников Донбасса". За него проголосовали 31,5% москвичей. На третьем месте – "Площадь Героя России Владимира Жоги" с 8,3% голосов, сообщает "Общественная служба новостей".

Голосование стартовало 30 мая. Идея о выборе нового названия на улице возле посольства США поступила от депутатов Мосгордумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ее поддержал.