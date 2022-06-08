Проблемы с памятью не всегда говорят о начале развития болезни

Деменция на первых этапах проявляется в элементарной забывчивости. Человек может не вспомнить, что ел в обед или с кем встретился в этот день. После таких признаков нужно насторожиться, но паниковать заранее не стоит, заявил врач-невролог Олег Колесников в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, забывать что-то – это нормально. Однако если элементарные вещи человек не может вспомнить, а к этому добавляется постоянная смена настроения – это повод начать подозревать деменцию.

Определить наличие болезни поможет простой тест. Для этого нужно нарисовать циферблат и поставить стрелки в определенное время. Деменция проявит себя в некорректном положении стрелок или забывчивости при рисовании цифр, передает "Радио 1". Также может быть искажена форма циферблата и не совпадать графическое изображение времени.